زعيم إقليم كتالونيا الإسبانى يعلن اصابته بفيروس كورونا

رويترز

قال كيم تورا زعيم إقليم كتالونيا الإسبانى، اليوم الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا وإنه سيبقى رهن العزل الذاتى فى مبنى حكومى.

وأعلن بير أراجونيس نائب رئيس حكومة كتالونيا يوم الأحد إن التحاليل أثبتت أيضا إصابته بكورونا.