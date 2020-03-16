اليوم السابع
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روسيا ستطلق صندوقا حجمه 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد مع تفشى كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 09:16 ص
روسيا ستطلق صندوقا حجمه 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد مع تفشى كورونا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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نقلت وكالات أنباء عن رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين قوله اليوم الاثنين، إن روسيا ستؤسس صندوقا لمكافحة الأزمات حجمة 300 مليار روبل (4.1 مليار دولار) لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا. وأضاف ميشوستين أن الاجراءات تشمل إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران فضلا عن التوسع في برامج القروض للشركات.

وكان قد أعلن مركز العمليات الروسى لمتابعة كورونا، تسجيل 14 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع عدد إجمالى الحالات إلى 59 حالةوكان مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا، قد أعلن الجمعة أن عدد المصابين بفيروس "COVID-19" ارتفع فى روسيا من 34 إلى 45 حالة.

وأوضح المركز أن كل المصابين قيد الحجر الصحى، وتم تحديد دائرة الأشخاص الذين تواصلوا معهم والجهات المختصة تراقب أحوالهم فى الوقت الراهن.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم بلغ 132 ألفا و567 حالة، موضحة فى الوقت ذاته أن نحو 5 آلاف شخص توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.

 


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

الاقتصاد الروسى

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