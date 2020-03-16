اليوم السابع
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روسيا: المسلحين فى إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار

الإثنين، 16 مارس 2020 12:00 م
روسيا: المسلحين فى إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها اليوم الاثنين، إن المسلحين فى منطقة إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا. وقالت الوزارة إن المسلحين يقومون بتحركات هجومية مضادة في المنطقة.
 
يذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان، أكد دخول نحو 70 آلية عسكرية تركية من معبر كفرلوسين الحدودى شمال إدلب، متجها نحو المواقع التركية فى المنطقة، وأشار المرصد إلى أن عمليات دخول الأرتال العسكرية التركية نحو الأراضى السورية تتواصل بالرغم من الهدنة المعلنة فى إدلب بـ"انتهاكاتها الصغيرة" التى أعلن عنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
 
وأوضح المرصد، أنه ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التى دخلت الأراضى السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 820 آلية، إضافة لمئات الجنود.
 
وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التى وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثانى من شهر فبراير الماضى وحتى الآن، إلى أكثر من 4220 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضى السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا فى إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9200 جندي.

 


سوريا

ادلب

روسيا

تركيا

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