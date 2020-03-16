اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا: على السكان البقاء بالمنزل لوقف كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 08:41 م
رئيس وزراء كندا: على السكان البقاء بالمنزل لوقف كورونا رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
رويترز

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حث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، السكان في بلاده على البقاء فى منازلهم للمساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ترودو في مؤتمر صحفى أمام منزله، حيث يخضع لحجر صحى، "سنمنع دخول من ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين إلى كندا".

وأعلنت السلطات الكندية، إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين،. دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة أوتاوا للصحة العامة أكدت في وقت سابق أن جميع الحالات العشر للفيروس في أوتاوا تتعلق بالسفر أو الاتصال بشخص لديه حالة مؤكدة، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين اتصلوا بالحالات في تورونتو.

ودعت كبيرة مسؤولي الصحة العامة المواطنين إلى تجنب الخروج من المنزل لأسباب غير ضرورية، وإلغاء الأحداث من جميع الأحجام من أجل الحد من انتقال العدوى.


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