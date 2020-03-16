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حمدان بن محمد يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لدبى عن بعد.. والسبب كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 04:37 م
حمدان بن محمد يعقد اجتماع المجلس التنفيذي لدبى عن بعد.. والسبب كورونا الشيخ حمدان بن محمد ولى عهد دبى
كتبت ريهام عبد الله

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عقد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بُعد، التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة، في إجراءات احتزارية لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وقال الشيخ حمدان بن محمد، في سلسلة تغريدات عبر تويتر :"عقدنا اليوم اجتماع المجلس التنفيذي في دبي عن بُعد التزاماً بالتوجيهات التي أصدرتها الجهات المختصة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع ... كلنا اليوم مسؤولون عن الالتزام بتلك التعليمات، بتعاونكم فإن دبي ودولة الإمارات قادرة على تجاوز الوضع الراهن والتغلب على كل تحدي".

 

 

واستمر :"كل الإجراءات التي يتم اتخاذها على مستوى الدولة ودبي هدفها بالدرجة الأولى حماية المجتمع ونضع هذا الهدف فوق كل اعتبار... الواجب الوطني يحتم علينا الالتزام بالتوجيهات والنصائح من الجهات المختصة وقادتنا قدوتنا في ذلك".

حمدان بن محمد
حمدان بن محمد

 

واستمر :"نتقدم بالشكر لكل الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على عملها وجهودها الحثيثة لتأمين حماية وصحة مجتمعنا، وتحية لكل الجنود المجهولين الذين يعملون على مدار الساعة لتأمين راحة المجتمع وصحته وسلامته".

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس 2020م وحتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 من الانتشار في الدولة، وفق البيان الإماراتية.


حمدان بن محمد

ولى عهد دبى

دبى

المجلس التنفيذي لدبى

كورونا

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