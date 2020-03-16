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جامعة الإسكندرية: إتاحة 8 آلاف مقرر للفصل الدراسي الثاني "أونلاين"

الإثنين، 16 مارس 2020 09:51 م
جامعة الإسكندرية: إتاحة 8 آلاف مقرر للفصل الدراسي الثاني "أونلاين" جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية اجتماع لجنة العمداء، اليوم، الإثنين، للتأكد من سير العملية التعليمية إلكترونيا خلال فترة تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، والاطمئنان على جاهزية جميع الكليات والمعاهد لتطبيق "التعلم  عن بعد"  لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكتروني المتاحة ببوابات الجامعة والكليات، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بسهولة ويسر،

 وأكد رئيس الجامعة أن الكليات استطاعت إعداد ٨ آلاف مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني وذلك بطريقة تفاعلية، وسيتم إتاحتها مجاناً للطلاب أونلاين عن طريق التحول إلى موديل Google classroom وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تمتلك بنية تكنولوجية قوية  تمكنها  من  التواصل مع طلابها الكترونيا.

 وأعلن رئيس الجامعة عن عقد امتحان "الميدتيرم" فى بعض الكليات "اونلاين" وذلك في نهاية شهر مارس الجاري، مشيراً إلى إمكانية تعميم هذه التجربة بباقى الكليات اذا تطلب الامر، كما استمع رئيس الجامعة إلى عرض عمداء الكليات لمراحل تطبيق نظام "التعلم عن بعد"، والوسائل المستخدمة لمتابعة العملية التعليمية، والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على انتظام سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، مؤكدا على ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمية الالكترونية.

كما أكد رئيس الجامعة على الدور التوعوى للكليات فى توجيه الطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة والعزل الاختيارى والتزام المنازل لتقليل انتشار فيروس كورونا.

 ووافق المجلس على تشكيل لجنة بكل كلية لمتابعة الحالة الصحية لجميع منتسبى الكلية، تتصل مباشرة مع اللجنة العليا للجامعة للتعامل الفوري مع أى حالات إيجابية قد تظهر فى الفترة القادمة.

 


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