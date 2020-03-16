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تونس: غلق الحدود الجوية والبرية وتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:52 م
تونس: غلق الحدود الجوية والبرية وتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار كورونا رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ إن الحكومة التونسية ستغلق الحدود الجوية والبرية بإستثناء الشحن، وذلك لعدم انتشار فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتعليق الأنشطة الرياضية لمنع انتشار الفيروس.
 
وتابع الفخفاخ خلال كلمة له وجهها للشعب اللتونسى، إن الحكومة ستعمل بنظام الحصة الواحدة لتقنين التنقل وأن الحكومة قد أعلنت عن صندوق تبرعات لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وطالب  الفخفاخ المواطنين بالبقاء فى منازلهم لأن مواجهة الفيروس تقع على عاتق المواطن.

على جانب آخر انطلقت شركات النقل الجوى العاملة من وإلى المطارات التونسية، فى عملية إجلاء الرعايا التونسيين المتواجدين بفرنسا، وكذلك السياح الأجانب المتواجدين بتونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة بالبلدان المعنية فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد ديوان الطيران المدني والمطارات اليوم الإثنين، أنه سيتم إخضاع العائدين إلى إجراءات الحجر الصحي بصفة آلية حال وصولهم، طبقا لما تقتضيه إجراءات الوقاية من فيروس (كورونا).

وأوضح أنه تم تخصيص رحلات بصفة حصرية لصالح المسافرين المقيمين بالخارج والسياح المتواجدين حاليا بتونس بالنسبة للرحلات انطلاقا من المطارات التونسية، ولصالح المسافرين المقيمين بتونس والمتواجدين حاليا بفرنسا بالنسبة للرحلات انطلاقا من المطارات الفرنسية وذلك بعد إظهار المسافرين المعنيين بالوثائق المثبتة للإقامة عند التسجيل.

تأتي عمليات الإجلاء التي تقوم بها سلطات الطيران التونسية في إطار تطبيق القرارات الحكومية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والتي تسببت في أزمة لدى مئات المسافرين من وإلى تونس.

 

رئيس وزراء تونس

الحجر الصحى

كورونا

الحدود

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