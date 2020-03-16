توزيع 8 طن من السلع الغذائية على متضررى السيول بمدن جنوب سيناء

جنوب سيناء- فايزة مرسال

قامت المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ ،والمحاسب فوزى همام السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيسى مدينتى أبورديس وأبو زنيمة ، بتوزيع كميات ضخمة من السلع الغذائية والمياه والخبز 8 طن على المتضررين من أحداث السيول حيث توزيع الجزء الأكبر منها اليوم وجارى توزيع الجزء الاخر غدا على المتضررين بوادى فيران وجارى توفير كميات اخرى لتوزيها على باقى المناطق المتضررة بمدن وقرى المحافظة.

وكان أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء جولة تفقدية لمدينة نويبع بدأت بتفقد إزالة أثار السيول بالميناء، كما استعرض المحافظ بيانا بأعمال التلفيات والعواريات التي تعرض لها ميناء نويبع نتيجة سوء الأحوال الجوية فى الفترة من 12 الي 14 مارس الجاري.

وأشاد المحافظ بإدارة الميناء والجهاز التنفيذي للمدينة حيث تم استعادة كفاءة الميناء، وتجهيز عدد 2 رصيف والساحات وتم عودة العمل واستقبال السفينة سيناء يوم 12 مارس، حيث أعلن القبطان طارق السيد مدير ميناء نويبع البحرى عن تواصل، واستمرار العمل بمعاونة مجلس مدينة نويبع، لرفع الكفاءة وإزالة الآثار حتي تتمكن المدينة من العمل.

وفي سياق متصل أكد محافظ جنوب سيناء أن كباري حماية منطقة الميناء من اخطار السيول بعدد 2 كوبري حماية التي تم إنشائها بتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة المواطنين ومنطقة الميناء، قامت بدورها في حماية منطقة الميناء والميناء من خطر السيل ومنعت توقف حركة البضائع حيث كانت الحركة تتوقف تماما لعدة أيام حتي يتم فتح الطريق .