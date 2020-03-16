تكدس آلاف المواطنين فى المطارات الأمريكية بسبب انتظار فحص كورونا لمدة 7 ساعات

كتب خالد إبراهيم

منذ أسبوع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صور وفيديوهات من أمام معامل وزارة الصحة المصرية، والتى كانت متكدسة بمجموعة كبيرة من المواطنين المصريين، الذين يرغبون فى إجراء فحص "كورونا"، قبل السفر، وهو المشهد الذى اعترض عليه الكثيرون، بسبب التكدس والخوف من انتشار المرض، والفيروس.

كثيرون انتقدوا تصرفات المصريين بهذا التكدس، ولكن يبدو أن الكثيرين أيضا يحبون "جلد الذات"، ولا يرون إلا ما يريدوا، حيث تكرر المشهد فى عدد كبير من الدول الغربية، أبرزها على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية، والتى شهدت تكدسا كبيرا من المواطنين السبت الماضى للخضوع للفحص الطبى للكشف عن "كورونا".



أحد المطارات

Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 15, 2020

مشاهد التكدس والزحام فى المطارات كان "ترند" فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ يومين فقط، حيث أكدت وسائل الإعلام الأمريكية أن القواعد الجديدة التى أرساها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالفحص الطبى للكشف عن فيروس كورونا أدت إلى حدوث اختناقات هائلة فى المطارات، مما خلق حشود كبيرة.

آلاف المواطنين

شارك مجموعة كبيرة من المسافرين هذه اللحظات على تويتر باستخدام هواتفهم، حيث كانت الحشود تنتظر لفترات طويلة وصلت إلى 7 ساعات، وهو ما حذرت منه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كوسيلة لنشر المرض.

كشفت الصور عن ركاب متوقفين من الجدار إلى الجدار بشكل خاص فى مطار جون اف كينيدى الدولى فى مدينة نيويورك، ومطار دالاس فورت وورث الدولى ومطار أوهير الدولى فى شيكاجو.

المسؤولون فى أوهير كانوا يوزعون مناديل مطهرة بين المسافرين الموبوئين، بحسب الشهود.

الزحام

عمدة شيكاجو لورى لايتفوت اشتكى من أن الوضع فى أوهير يعرض الآلاف من المسافرين لخطر صحى أكبر. وقالت فى تغريدة لترامب: "لا أحد لديه وقت لعدم أهليتك". "قم بتجهيز مطارنا بالكامل الآن، وتوقف عن تعريض الأمريكيين للخطر".

اعتذر مسئولو مطار اوهير عن الأمر عبر تويتر، موضحًا أن معالجة الجمارك الأمريكية تستغرق وقتًا أطول من المعتاد ... بسبب فحص كورونا، وقال المسئولين فى تغريدة أخرى: "لقد شجعنا بقوة شركائنا الفيدراليين على زيادة عدد الموظفين لتلبية الطلب".



تكدس

بموجب اللوائح الجديدة التى دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة فى منتصف الليل، يواجه الأمريكيون الذين يسافرون من معظم دول أوروبا والصين وإيران فحص دخول.



صور من وسائل الإعلام

فيجب أن يجيبوا عن أسئلة حول تاريخهم الطبى وحالتهم الحالية، ويجب أن يقدموا معلومات الاتصال للسلطات الصحية المحلية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلى، ومن المتوقع بعد ذلك أن يقوموا بالحجر الذاتي في المنزل لمدة 14 يوما.