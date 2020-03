تكدس آلاف المواطنين فى المطارات الأمريكية بسبب انتظار فحص كورونا لمدة 7 ساعات

منذ أسبوع انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صور وفيديوهات من أمام معامل وزارة الصحة المصرية، والتى كانت متكدسة بمجموعة كبيرة من المواطنين المصريين، الذين يرغبون فى إجراء فحص "كورونا"، قبل السفر، وهو المشهد الذى اعترض عليه الكثيرون، بسبب التكدس والخوف من انتشار المرض، والفيروس.

كثيرون انتقدوا تصرفات المصريين بهذا التكدس، ولكن يبدو أن الكثيرين أيضا يحبون "جلد الذات"، ولا يرون إلا ما يريدوا، حيث تكرر المشهد فى عدد كبير من الدول الغربية، أبرزها على الإطلاق الولايات المتحدة الأمريكية، والتى شهدت تكدسا كبيرا من المواطنين السبت الماضى للخضوع للفحص الطبى للكشف عن "كورونا".

Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp