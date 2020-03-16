تفاصيل أول تجربة سريرية للقاح محتمل لكورونا على 45 متطوعًا أمريكيًا

كتبت إيناس البنا

أوضح تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية أنه سيتم اليوم الاثنين، تسليم الجرعة الأولى المحتملة من اللقاح المطور لعلاج فيروس كورونا، فى تجربة سريرية لمحاولة إيجاد حل لهذه الفاشية.

وصرح مسئول حكومي وفقا لتقرير جريدة "نيويورك تايمز"، أن الجرعة الأولى التي سيتم تسليمها يوم الاثنين، في تجربة سريرية للقاح محتمل COVID-19، سيتم تجرتها على أول مشارك فى التجربة.

سيبدأ الاختبار مع 45 متطوعًا شابًا وصحيًا بجرعات مختلفة من اللقاح الذى تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية NIH وشرطة تطوير العقاقير الأمريكية Moderna Inc ، و الهدف من هذا هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أى آثار جانبية مقلقة ، مما يمهد الطريق لاختبارات أكبر.

تقوم المعاهد الوطنية للصحة بتمويل التجربة ، التي تجري في معهد كايزر الدائم للبحوث الصحية بواشنطن في سياتل.

وتتسابق عشرات المجموعات البحثية في جميع أنحاء العالم لإنشاء لقاح حيث تستمر حالات COVID-19 في النمو، والأهم من ذلك ، أنهم يتابعون أنواعًا مختلفة من اللقاحات التي تم تطويرها من التقنيات الجديدة التي ليس فقط أسرع في إنتاجها من التلقيح التقليدي ولكن قد تثبت فاعلية أكبر.

بعض الباحثين يهدفون إلى الحصول على لقاحات مؤقتة ، مثل تلك التي قد تحمي صحة الأشخاص لمدة شهر أو شهرين في كل مرة، بينما يتم تطوير لقاح يوفر حماية تدوم لفترة أطول.

وفقًا للدكتور أنتوني فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة ، أنه حتى إذا سارت اختبارات السلامة الأولية بشكل جيد ، نحنن تتحدث عن عام إلى عام ونصف" قبل أن يصبح أي لقاح جاهزًا للاستخدام على نطاق واسع على البشر.

كان الرئيس دونالد ترامب يضغط من أجل إجراء سريع بشأن اللقاح ، قائلاً في الأيام الأخيرة أن العمل "يتحرك بسرعة كبيرة" ويأمل أن يرى اللقاح "قريبًا نسبيًا".

اليوم ، لا توجد علاجات مثبتة، ففي الصين ، يختبر العلماء مزيجًا من أدوية فيروس نقص المناعة البشرية ضد الفيروس التاجي الجديد ، بالإضافة إلى دواء تجريبي يسمى remdesivir لمحاربة الإيبولا.

بالنسبة لمعظم الناس ، يسبب الفيروس التاجي الجديد أعراضًا خفيفة أو معتدلة فقط ، مثل الحمى والسعال، ولكن بالنسبة للبعض الأخر ، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية موجودة ، يمكن أن يسبب مرضًا أكثر حدة ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

وقد أدى تفشي المرض في جميع أنحاء العالم إلى مرض أكثر من 156000 شخص وخلف أكثر من 5800 قتيل. يبلغ عدد القتلى في الولايات المتحدة أكثر من 50 ، في حين أن الإصابات تقترب من 3000 في 49 ولاية ومنطقة كولومبيا.

وتتعافى الغالبية العظمى من الناس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتعافى الأشخاص الذين يعانون من مرض خفيف في غضون أسبوعين تقريبًا ، بينما قد يستغرق الأشخاص الذين يعانون من مرض أشد خطورة 3 أسابيع إلى 6 أسابيع للتعافي.