تعليق التداول بالبورصة الأمريكية مع نزول ستاندرد آند بورز 8٪

رويترز

هوى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثمانية بالمائة، عند الفتح اليوم، الاثنين، مما يدفع إلى تعليق تلقائى للتداول 15 دقيقة على مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الأولى في ستة أيام، وذلك فى ظل تأثر المتعاملين بإجراءات كبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع من مجلس الاحتياطي الاتحادى لتفادى ركود عالمى.

وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر داو جونز الصناعى 2250.46 نقطة بما يعادل 9.71 بالمئة إلى 20935.16 نقطة ، وفتح ستاندرد آند بورز متراجعا 220.55 نقطة أو 8.14 بالمئة ليسجل 2490.47 نقطة ، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 482.15 نقطة أو 6.12 بالمئة إلى 7392.73 نقطة.

وإذا نزل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 13%، فور استئناف التداول ، فسيجرى تعليق التداول مجددا لمدة 15 دقيقة.