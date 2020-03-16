تعرف على خطة عمل الوحدات المحلية بالمنيا لمواجهة آثار موجة الطقس السئ

وينشر اليوم السابع خطة الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، والتى تشمل اصلاح الشوارع وتمهيدها، واصلاح الأعطال الفنية، وصيانة الكهرباء .

حيث قامت الوحدة المحلية بمركز سمالوط بتوزيع الأعمال على رؤساء القرى لتشكيل لجان للعمل على حل كل المشكلات التي نتجت عن الطقس السيئ.

وتم خلالها تسوية العديد من الشوارع وفرش الحيبة الرملية عليها ، واصلاح الاعطال وعمل الصيانة الكهربائية بالاضافة لعمل غرفة العمليات في الاستجابة الفورية لكافة المشكلات والعمل علي حلها.

كما تقوم تلك الفرق بالعمل في القرى التوابع بشكل متتابع لحين الانتهاء من تسوية كافة الشوارع وتمهيدها .

فيما قامت الوحدة المحلية بابوقرقاص برفع الكثبان الرملية بين الطريق الذى يربط الصحراوى الغربى بقرية نزلة اسمنت التابعة للمركز ، وقد تم رفع كميات كبيرة من الكثبان الرملية التى أغلقت الطريق.

فيما تقوم الوحدة المحلية ببنى مزار برفع مخلفات الأمطار وتسوية الشوارع بمختلف مناطق المركز وكذلك ، عمل صيانه شاملة لشبكات الكهرباء

وتقوم الوحدات المحلية بمتابعة الحالات المتضررة جراء السيول ، والعمل على حلها فورا .

فيما تستمر غرف العمليات الفرعية التى تم تشكيلها داخل الوحدات المحلية طوال الفترة القادمة تحسبا لسوء الأحوال الجوية ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال النظافة ورفع القمامة وتسوية الشوارع بعد ما لحقها بسبب الأمطار.