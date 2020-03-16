تعرف على أعراض قصور البصر الشيخوخى لكبار السن

كتبت هند عادل

أمراض الشيخوخه كثيرة ومتعدده فمع التقدم في العمر تصبح عدسة العين غير مرنة بشكل متزايد مما يجعل من الصعب التركيز بشكل واضح على الأشياء القريبة وهذا ما يسمى قصور البصر الشيخوخي.

ووفقا لتقرير لـ Harvard health حتى نتمكن من رؤية الصور بوضوح ، تدخل أشعة الضوء إلى العين ، حيث تنحني العدسة وتركز الأشعة على الشبكية، تغير العدسة شكلها للسماح للعين بالتركيز على الأشياء على مسافات مختلفة، تبدأ في وقت مبكر من الحياة.

عند الوصول لسن الأربعين تواجه العدسة مشكلة في التركيز عن قرب ، ويبدأ الشعور بالرؤية الضبابية عند محاولة القيام بمهام تتطلب تركيزًا عن قرب مثل القراءة أو استخدام الإبرة. تستمر العدسة في التصلب حتى سن 65 تقريبًا ، عندما تفقد كل مرونتها تقريبًا.

يسبب قصور البصر الشيخوخي الأعراض التالية:

تبدو الكلمات غير واضحة على مسافة القراءة التي كانت مريحة، يجب وضع مواد القراءة أو الأشياء الأخرى بعيدًا عن العين للحصول على الوضوح أو رؤية التفاصيل، هناك حاجة إلى ضوء أكثر إشراقًا لرؤية بوضوح فالضوء الساطع يضيق الحدقة مما يغير تركيز الضوء على الشبكية.

يجد الشخص المصاب بقصور البصر الشيخوخى بصعوبة في القراءة في وقت متأخر من الليل ، أو عندما يكون متعبًا أو مرهقًا.

الشعور بالتعب أو النعاس عند القيام بعمل يسبب إجهاد عضلات العين التي تعمل على تغيير شكل العدسة، الشعور بالصداع نتيجة لتوتر العضلات.