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تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين بمحافظة الغربية

الإثنين، 16 مارس 2020 04:00 ص
تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم الإثنين بمحافظة الغربية أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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تشهد أسواق الخضر والفواكه بمحافظة الغربية، انخفاضا فى أسعار أصناف الخضر والفواكهة، وشهدت الأسواق إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق وأسواق تحيا مصر والتى تنظمها مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بمدينة المحلة برئاسة المقدم محمد زايد رئيس مباحث التموين بالمحلة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، على شراء أصناف الخضر والفاكهة المختلفة بأسعار أقل عن مثيلتها بالأسواق.

وينشر" اليوم السابع" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والبقوليات والبيض فى الأسواق ، حيث تُباع الطماطم بـ4، 5 جنيهات للكيلو، بطاطس بـ4، 5جنيهات، خيار بـ7جنيهات، شطة 10جنيهات، كوسه  6 جنيهات، جزر 5 جنيهات، باذنجان اسمر 5جنيهات، باذنجان ابيض 8جنيهات، كرنب 10جنيهات، كرنبيط 10جنيهات، فلفل 9جنيهات، فلفل الوان 17جنيه، يوسفي بلدي 5،6جنيهات، برتقال بصٌ 7جنيهات، برتقال سكري 5جنيهات، جوافه 14جنيه، موز 8جنيهات، فراوله 9جنيهات، تفاح احمر 17جنيه، تفاح اخضر 17جنيه، ثوم 10جنيهات، بصل 8جنيهات.

كما يُباع بيض بلدي 40جنيه، بيض بصفرين 45جنيه، بيض احمر 29جنيه، بيض ابيض 29جنيه.

كما يُباع عدس اصفر 14جنيه، عدس بجبه 12جنيه، عدس تركي 16جنيه، فول حصى 14جنيه، فول مدشوش 14جنيه، فاصوليا 22جنيه، لوبيا 18جنيه، حمص شام 16جنيه، حمص طبيخ 12جنيه.

كما تُباع دواجن مزرعة 28جنيه، اوراك 33جنيه، صدور 32جنيه، بانيه 60جنيه، كبد وقوانص 29جنيه، دبابيس 34جنيه، صدور رومي 45جنيه، اوراك رومي 45جنيه.

وتُباع اللحمة البلدى بسعر 85 جنيه للكيلو، واللحمة الكبيرة بـ70جنيه، اللحمه الضاني بـ85جنيه.

من جانبه، صرح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مديرية التموين ومباحث التموين بالغربية قاموا بشن قوافل غذائية بأسعار تنافسية أقل من سعر السوق 25%، مما أدى إلى إجبار التجار إلى خفض الأسعار داخل الأسواق، مضيفا أنه تم تنظيم شوادر ثابتة بجميع مراكز ومدن المحافظة لبيع الخضروات والفاكهة بأقل من سعر السوق.


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