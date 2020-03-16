اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 06:36 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تعرف على أسباب حدوث التسرب الوريدي ..من الدكتور أحمد عادل

الإثنين، 16 مارس 2020 04:00 م
تعرف على أسباب حدوث التسرب الوريدي ..من الدكتور أحمد عادل الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعدد الأسباب وراء حدوث "التسرب الوريدي" الذي يؤثرسلبياً على الرجل وعلى قدرته الجنسية.
 
الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصرالعيني يوضح في التقرير التالي أسباب حدوث التسرب الوريدي.
 
 
وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن هناك العديد من الأسباب لحدوث التسرب الوريدي منها أسباب نفسية وأخرى عضوية، مشيراً إلي إن الأسباب النفسية تتمثل في مشكلة الخوف من الفشل والتي يصاب بها الرجل في ليلة الزفاف ويطلق عليها (علة ليلة الزفاف) والتي ينتج عنها الخوف من ممارسة العلاقة الزوجية، فهذا الخوف يجعله يفرز مادة الادرينالين والتي تتسبب في حدوث انقباض في الشرايين، وبالتالي الدم لا يصل بشكل جيد وإن وصل يهرب سريعا، مما يسبب تسرب في الأوردة ولعل هذا السبب هو السبب الأشهر.
 
اسباب لحدوث التسرب الوريدي اليوم السابع
 
وأشار إلي إن هناك أسباب عضوية مختلفة لمشكلة التسرب الوريدي تتمثل في أمراض السكر، الضغط، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم كل هذه الأمراض تؤدي إلي ضعف ضخ الدم في الأوردة، لافتاً ان هناك سبب عضوي آخر قد يغفله العديد من الأطباء وهوضعف هرمون الذكورة، والذي قد يؤدي إلي ضعف في الانتصاب، نتيجة ضعف ضخ الدم فيحدث تسرب في الأوردة، وهناك كثيرمن الرجال لديهم ضعف خلقي "تمت ولادتهم به" في الأوردة وصمام الأوردة، فالأوردة لا تستطيع أن تغلق جيدا فيحدث تسريب وبالتالي يحدث ضعف انتصاب.
واستطرد حديثه إن مرض بيروني يعد سبب قوي لحدوث تسرب الأوردة، حيث يسبب تليف في انسجة العضو التناسلي وأيضا لا يسبب ضغط كامل للأوردة فلا تغلق فيحدث هذا التسرب.
 
ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":
 
الدكتور احمد عادل 
 
 
عنوان المركز:
6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث
 
للتواصل-احمد-عادل
 
 
الفريق-الطبي
 
 

الدكتور أحمد عادل – الذكورة – العقم – الانتصاب – الضعف الجنسي – التسرب الوريدي

البيروني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحقن الموضعي الأفضل لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر.. الدكتور أحمد عادل يؤكد

الأحد، 15 مارس 2020 05:00 م

ضعف الرغبة الجنسية وتأثيرها على العلاقة الزوجية.. الدكتور أحمد عادل يوضح

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:07 م

الحديث بين الطبيب والمريض الطريق الأول للعلاج.. الدكتور أحمد عادل يؤكد

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:37 م

ما هو أفضل علاج لمشكلة الضعف الجنسي لدى الرجال؟ .. الدكتور أحمد عادل يجيب

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 م

تساؤلات هامة حول مدى فعالية "الحقن الموضعي".. يجيب عنها الدكتور أحمد عادل

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة