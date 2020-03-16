تعرف على أسباب حدوث التسرب الوريدي ..من الدكتور أحمد عادل

تقرير خاص

تتعدد الأسباب وراء حدوث "التسرب الوريدي" الذي يؤثرسلبياً على الرجل وعلى قدرته الجنسية.

الدكتور أحمد عادل مدرس أمراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصرالعيني يوضح في التقرير التالي أسباب حدوث التسرب الوريدي.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن هناك العديد من الأسباب لحدوث التسرب الوريدي منها أسباب نفسية وأخرى عضوية، مشيراً إلي إن الأسباب النفسية تتمثل في مشكلة الخوف من الفشل والتي يصاب بها الرجل في ليلة الزفاف ويطلق عليها (علة ليلة الزفاف) والتي ينتج عنها الخوف من ممارسة العلاقة الزوجية، فهذا الخوف يجعله يفرز مادة الادرينالين والتي تتسبب في حدوث انقباض في الشرايين، وبالتالي الدم لا يصل بشكل جيد وإن وصل يهرب سريعا، مما يسبب تسرب في الأوردة ولعل هذا السبب هو السبب الأشهر.

وأشار إلي إن هناك أسباب عضوية مختلفة لمشكلة التسرب الوريدي تتمثل في أمراض السكر، الضغط، أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الدم كل هذه الأمراض تؤدي إلي ضعف ضخ الدم في الأوردة، لافتاً ان هناك سبب عضوي آخر قد يغفله العديد من الأطباء وهوضعف هرمون الذكورة، والذي قد يؤدي إلي ضعف في الانتصاب، نتيجة ضعف ضخ الدم فيحدث تسرب في الأوردة، وهناك كثيرمن الرجال لديهم ضعف خلقي "تمت ولادتهم به" في الأوردة وصمام الأوردة، فالأوردة لا تستطيع أن تغلق جيدا فيحدث تسريب وبالتالي يحدث ضعف انتصاب.

واستطرد حديثه إن مرض بيروني يعد سبب قوي لحدوث تسرب الأوردة، حيث يسبب تليف في انسجة العضو التناسلي وأيضا لا يسبب ضغط كامل للأوردة فلا تغلق فيحدث هذا التسرب.

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