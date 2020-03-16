تسجيل 1420 حالة وفاة فى إقليم لومبارديا الإيطالى بفيروس كورونا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل، ارتفاع الوفيات فى إقليم لومبارديا الإيطالى إلى 1420 بعد تسجيل 202 وفاة جديدة، جراء تفشى فيروس كورونا.

وكان جوليو جاليرا مسؤول الصحة الكبير فى إقليم لومبارديا الإيطالى، قد أعلن أن إجمالى عدد حالات الوفاة جراء تفشى فيروس كورونا فى الإقليم ارتفع إلى 966، أمس السبت، بزيادة 76 حالة وفاة عن يوم الجمعة الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن عدد حالات الإصابة الجديدة ارتفع بواقع 1865 حالة ليصل إلى 11685 حالة.

ومن المقرر الإعلان عن إجمالى عدد الوفيات فى إيطاليا فى وقت لاحق اليوم، وكان بالأمس 1266 حالة وفاة.