تركيا تكتشف 29 حالة إصابة بفيروس كورونا وإجمالى الحالات يبلغ 47

رويترز

قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا فى تركيا ارتفع إلى 47 اليوم الاثنين، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.

وقال الوزير على تويتر "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت3 حالات من أداء العمرة".

وذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، إن مواطنين في تركيا عبروا من داخل الحجر الصحى بالمساكن الطلابية، بعد عودتهم من السعودية، عن شكواهم من سوء الوضع، وقال مواطن تركى: لا يوجد ولو مقدار ذرة من النظافة فى الداخل، ولا يوجد أطباء، أو حتى ممرضون. وضعونا في حجر، ولكن لا يوجد شيء باسم الحجر الصحي فعليًا، بل هنا مثل حظيرة للحيوانات.

كذلك نقل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، يلدريم كايا، شكوى المواطنين الموضوعين تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من العمرة، من سوء النظافة، وأشار نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، إلى أن الحجر الصحي لا يضم العائدين من العمرة فقط، قائلًا: “هناك عاملون ورجال أعمال أيضًا قادمون من المملكة العربية السعودية. قالوا إن الحجر لصحي يفتقر للنظافة ولا يحتوي على طعام كافي”.