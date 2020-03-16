تركيا تعلق الصلاة فى المساجد بسبب فيروس كورونا

رويترز

قال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية علي إرباس اليوم الاثنين إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا. وفي كلمة للصحفيين، قال إرباس إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه اليوم إن تركيا رصدت 18 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام تركية قالت إن أب تركى فى مدينة دوزجه التركية قام بتهريب طفلته (5 سنوات) من المستشفى بعد الاشتباه فى إصابتها بفيروس كورونا، وقبل ظهور نتائج تحاليلها، وقامت الشرطة بتوقيفهما بعد ابلاغ المستشفى، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا المستجد فى تركيا.

وفى واقعة أخرى، قالت صحيفة يني جازيتاسي، أن السلطات قامت باخلاء بيوت الطلبة من أجل تحويلهما إلى حجر صحى فى اسطنبول.

وأصدرت السلطات التركية تعليمات للطلبة في البيوت التابعة لوزارة الشباب والرياضة في إسطنبول بالإخلاء من أجل تحوليها إلى حجر صحي للعائدين من العمرة والمشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا.