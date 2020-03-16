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تراجع بورصة دبى بنسبة 2.63% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

الإثنين، 16 مارس 2020 09:36 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 2.63% بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.63% خاسرا 51.80 نقطة ليصل إلى مستوى 1911.46 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 75.6 مليون سهم محققة ما قيمته 93.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1297 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقر سهمين.
 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.62%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.28%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 4.06%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.25%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.63%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.69%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 9.98%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 3.4 مليون ورقة بقيمة 14.7 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.02%.
 
وفى سياق متصل أعلن بنك دبى الإسلامى، عن موافقة الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى على البيانات المالية لعام 2019، وعلى البنود الأخرى التى تم إقرارها خلال الاجتماع، بالإضافة إلى توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% على المساهمين بقيمة 35 فلس للسهم الواحد، وزيادة حد تملك الأجانب فى رأس مال البنك من 25-40%، وانتخاب مجلس إدارة البنك.
 
وحقق بنك دبى الإسلامى، صافى أرباح تجاوز 5.1 مليار درهم، وهو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ البنك.
 
وفى السياق ذاته أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزى، قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 10.5 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالأرباح الموزعة للعام السابق، مرجعة سبب الزيادة إلى النمو القوى الذى حققته الشركة العام الماضى.

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