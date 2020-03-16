بورصة أمريكا تعلق التداول للمرة الـ3 خلال أسبوعين بعد انخفاض 7% بسبب كورونا

كتب - أحمد يعقوب

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع فى بورصة وول ستريت، بنسبة 7%، لمؤشر S&P 500 وسط مخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا وحظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا، حتى اليوم الإثنين الموافق 16 مارس الجارى بلغت 164837حالة ووفاة 6470 شخص، كما انتشر الفيروس حتى الآن فى 146 دولة، وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت أن فيروس كورونا أصبح جائحة تهدد البشرية، بعد انتشاره في معظم دول العالم، ودعت للتصدى له بالوقاية، نظرا لعدم وجود علاج حاسم لفيروس كورونا حتى الآن.