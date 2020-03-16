بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة الى صفر

واشنطن /أ ش أ/

قرر بنك الاحتياط الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى اليوم خفض سعر الفائدة إلى صفر.

وذكرت شبكة "سى ان ان" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الامريكى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.