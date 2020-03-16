اليوم السابع
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بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة الى صفر

الإثنين، 16 مارس 2020 07:32 ص
بنك الاحتياط الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة الى صفر الدولار الامريكى
واشنطن /أ ش أ/

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قرر بنك الاحتياط الفيدرالى، البنك المركزى الأمريكى اليوم خفض سعر الفائدة إلى صفر.

وذكرت شبكة "سى ان ان" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الامريكى فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

 


بنك الاحتياط الفيدرالى الامريكى

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خفض سعر الفائدة

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