اليوم السابع
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بريطانيا: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 1543

الإثنين، 16 مارس 2020 04:28 م
بريطانيا: ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا إلى 1543 محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى بريطانيا ارتفع إلى 1543 حالة بزيادة عن حالات الإصابة المسجلة يوم الأحد والتي بلغت 1372 حالة.

وأضافت وزارة الصحة البريطانية وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن عدد حالات الوفاة ما زال عند 35 حالة.

وأعلنت النائبة البرلمانية البريطانية عن حزب العمل كيت أوسبورن إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)، بعد فترة من العزل المنزلى لشكها وجود أعراض الفيروس، وبذلك تكون ثاني عضو برلماني بريطاني يعلن إصابته.

 

وكتبت أوسبورن، عبر حسابها بموقع تويتر :"لقد تم تشخيصي بالفيروس التاجي كورونا بعد فترة من العزلة الذاتية والاختبار اللاحق"، كما حثت جميع متابعيها على البقاء في المنزل لمدة 7 أيام إذا كان لديهم درجة حرارة عالية أو سعال متغير ومستمر. 


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