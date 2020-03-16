اليوم السابع
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الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين بـتكميلية سمالوط اليوم

الإثنين، 16 مارس 2020 05:01 م
الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية للمرشحين بـتكميلية سمالوط اليوم الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

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تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا ، ومع إعلان القائمة النهائية تبدأ رسميا فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين.
 
وضمت القائمة المبدئية للمرشحين بالدائرة ،  5 مرشحين وذلك بعد غلق باب الترشح للانتخابات بالدائرة ، حيث كان قد تقدم للترشح بالدائرة ٧ مرشحين ،  تبين للهيئة  استيفاء 5 مرشحين للأوراق المطلوبة بينما تم استبعاد اثنين لعدم استيفاءهم المستندات المطلوبة.
 
وتضمنت القائمة المبدئية أسماء المرشحين وهم سامى سنوسى أحمد صميدة، رمز الحصان، حيد مصطفى على عامر رمز القلم، وحربى محمد ماضى أحمد رمز الأسد، وإبراهيم راشد إبراهيم محمد رمز المدفع، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل رمز التمساح.
 
وتبدأ الانتخابات فى الخارج يومى 3 و4 أبريل المقبل، وفى الداخل يومى 5 و6 أبريل.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، تلقت خطاب مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، وذلك لوفاة نائب الدائرة على الكيال، بعد معاناته من سرطان فى الكبد توفى على إثره.
 
فى سياق متصل أعلن اليوم المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم بمقعد ملوى بالمنيا، فى جولة الإعادة بالدائرة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على المقعد.
وحصل الفائز بمقعد دائرة ملوى بالمنيا محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم على ٣٥ الف و٥٩٨ صوتا بنسبة ٦٧.٥٢% ، بينما حصل منافسه عبدالله محمد عبدالله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على ١٧ الف و١٢٥ صوتا بنسبة ٣٢.٤٨% 
واعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفى بمقر الهيئة ، أن عدد الناخبين المقيدين بالدائرة 444 ألف و867 ناخب، وبلغ عدد الحضور ٥٤ ألف و١٣٩ صوتا بنسبة ١٢.١٧% , وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة ٥٢ الف و٧٢٣ صوتا بنسبة ٩٧.٤٠% , وإجمالى عدد الأصوات الباطلة ١٤٠٦ بنسبة ٢.٦٠%
 
وجرت الانتخابات على مستوى ١٥٣ لجنة انتخابية بالدائرة، وأشرف عليها ١٨٢ قاضى وعاونهم عدد من الموظفين.
 
وكانت قد أجريت جولة أولى من الانتخابات فى فبراير الماضى، تنافس فيها 7 مرشحين، لكن لم يحصل أى منهم على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، لذلك أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بين أعلى مرشحين حصلا على الأصوات وهم كل من المرشحين، عبد الله محمد عبد الله خليفة والذى كان قد حصل على ١٠٤٢٤ صوتا، ومحمد عبد الحكم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم وحصل على ٢٦٦٤٢ صوتا فى الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة.
 
 
 

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