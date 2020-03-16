النيابة الإدارية تقلل تواجد العاملين للنصف لمدة 15 يوما

كتب عبد الله محمود

أصدر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا إداريا، جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها هيئة النيابة،ـ وذلك فى مواجهة فيروس كورونا الجديد، والعمل على طرق تحد من انتشاره.

وأصدر المنشاوي منشورا حمل رقم 2 لسنة 2020 أكد فيه اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور رقم 1، وما تضمنه من تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة، وتقليل أعداد الموجودين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.

وتضمن القرار تواجد نصف قوى العمل من المستشارين والموظفين والعمال بدءًا من غد الإثنين ولمدة 15يومًا.

وشمل القرار تطهير النيابات وتعقيمها بالتنسيق مع مديريات الصحة، وتقليل تواجد المطلوبين والمواطنين داخل النيابات.



قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم مصريون.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس"

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



