اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 06:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة ترسل رسائل توعية عن فيروس كورونا للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل

الإثنين، 16 مارس 2020 03:34 م
القوى العاملة ترسل رسائل توعية عن فيروس كورونا للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل محمد سعفان وزير القوي العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار  فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة المواطنين، فقد تم إرسال رسائل توعية لجمهور المواطنين على خدمة الرسائل القصيرة التى تقدمها وزارة القوى العاملة للمواطنين الباحثين عن فرصة عمل من خلال شبكات التليفون المحمول .
 
وقال وزير القوي العاملة، إن الرسائل تم تجميعها من خلال الموقع الإلكترونى الذى  انشأه مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقد بينت  الرسائل أن الطريقة الرئيسية لانتقال فيروس كورونا  في الرذاذ الذي يتناثر من أنف أو فم الشخص المصاب عند السعال، ويمكن أن يلتصق بالأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، مما ينتج عنه إصابة الآخرين بالمرض عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم، ولذا فمن الأهمية الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة متر واحد على الأقل.
 
وأشارت الرسائل إلى أنه، للوقاية من الفيروس عند السعال والعطس، أحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، وتخلص من المنديل بعد ذلك فورًا واغسل يديك.
 
وللوقاية من الفيروس تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام)، فضلا عن تنظف اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيداً بالماء والصابون.
 
ونوهت الرسائل إلي أنه للوقاية من الفيروس، إذا كنت مصابا بالحمى والسعال وصعوبة التنفس، بادر بالتوجه بأماكن العناية الطبية مبكرًا، مؤكدة أن الحجر الصحي ليس هو الحل الأمثل، بسبب متطلبات الحياة المختلفة التي تتطلب الخروج للمجتمع والتعامل مع الاخرين، لذلك فإن الحل الأمثل هو تجنب التجمعات والتحركات الكثيرة فضلًا عن تقليل التواصل مع الأخرين.
 
وبينت الرسائل أعراض الاصابة: الحمى والإرهاق والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال، عادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتزداد تدريجياً.
 
وقالت : إنه عند استقبال الضيوف في المنزل، التحية تكون على بُعد متر من خلال: التلويح باليد أو الإيماءة أو الانحناء، وأطلب من المتواجدين في المنزل جميعا غسل أيديهم بما فيهم الضيوف، والتنظيف المستمر للأسطح والاشياء خاصة التي يتم لمسها كثيرًا.
 
وإذا شعر شخص من المتواجدين أنه ليس بخير (خاصة وإن كانت أعراضه إيجابية لفيروس كورونا المستجد) أحذرا من مشاركة الأماكن معًا، وإذا أُصبت بأعراض فيروس كورونا المستجد تواصل مع جهة الرعاية الصحية المختصة تليفونيًا قبل الذهاب.
 
ضع خطة تحضيرية لك في حالة تفشي الفيروس في مجتمعك، وفي حال خروجك من المنزل، حاول الالتزام بكافة التعليمات الإرشادية كما لو كنت في المنزل، وأبق على إطلاع دائم بالمستجدات عن الفيروس من المصادر الموثوقة.
 
لا يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على الفيروس بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية (كالعينين والفم)، ولا يجب إعادة استخدام الكمامات وعدم لمسها من الأمام ويؤدي استخدام قناع التنفس N95 إلي الحماية من الفيروس فقط عند استخدامه بشكل صحيح.
 
كما أن مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على الفيروس خلال 30 ثانية بل يجب تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون ثم استخدام المجففات.
 
الحيوانات الأليفة بالمنزل قد تنشر الفيروس، ويجب غسل اليدين بالماء والصابون بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة، ولا يمنع غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي الإصابة بالفيروس، وتناول الثوم لا يمنع الإصابة بالفيروس ، والمضادات الحيوية غير فعَّالة في الوقاية من الفيروس بل تقضي على الجراثيم فقط.
 
كورونا يمكن أن يصيب جميع الفئات العمرية خاصة كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب)، ولا توجد حتى الآن أدوية محددة للوقاية من الفيروس أو علاجه وإجراء التحاليل والأشعة السينية للصدر هي الاختبارات الأوثق لفيروس كورونا.
 
 

القوى العامله

وزاره القوى العامله

فيروس كورونا

كورونا

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: تمديد تأشيرات الزيارة بكافة أنواعها للزائرين بالسعودية

الأحد، 15 مارس 2020 04:04 م

القوى العاملة: إجراءات احترازية بالمديريات وتعليق الأنشطة والتدريب 15 يوما

الأحد، 15 مارس 2020 03:10 م

القوى العاملة تنظم 450 ندوة للتوعية بفيروس كورونا بحضور 50 ألف عامل

السبت، 14 مارس 2020 11:30 ص

القوى العاملة: تعيين 1123 شابًا بينهم 23 من ذوى الهمم ببنى سويف

الأربعاء، 11 مارس 2020 02:28 م

القوى العاملة: غرفة عمليات لمتابعة أحوال الجالية المصرية بالسعودية

الأربعاء، 11 مارس 2020 01:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة