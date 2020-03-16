اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الغرفة التجارية بالغربية تشكل لجان للمرور على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار

الإثنين، 16 مارس 2020 05:26 م
الغرفة التجارية بالغربية تشكل لجان للمرور على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار الغرفة التجارية بالغربية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الغرفة العامة بالقاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة اتخذ قرارا بالنزول للأسواق من خلال أعضاء مجلس الإدارة وموظفين الغرفة والشئون الاقتصادية بالغرفة لمتابعة الأسواق التجارية والمولات والصيدليات والمحلات التجارية لضبط الأسواق ومتابعتها ومتابعة الأسعار، وعما إذا كان هناك نقص فى السلع من عدمه، والعمل على ضخ كميات إضافية لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على ضخ سلع تموينية وغذائية ومنتجات للأسواق لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الغرفة ستتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين فى حالة اكتشاف آى تلاعب أو زيادة فى الأسعار.

وأكد"الكموني" أن الغرفة لن تقف عاجزة أمام آى إستغلال أو تلاعب فى الأسعار فى وقت تحتاج فيه بلدنا أن نتكاتف جميعا لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والمعنية.

من ناحيه آخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجارى نظرا الظروف الراهنة والإجراءات التى تتخذها الدوله لمواجهة خطر مرض الكورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشه فى المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المبانى الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

 


 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الغرفة التجارية

اسواق محافظة الغربية

السلع الغذائية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تموين القليوبية: 30 لجنة للمرور على الأسواق والمخازن خلال عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص

صور.. حماية المستهلك يطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية للمرور على الأسواق

الخميس، 28 مارس 2019 11:09 ص

64 مخالفة تموينية رصدتها لجنة المرور على الأسواق بإهناسيا وبنى سويف

الأربعاء، 13 فبراير 2019 01:04 م

"التموين" تبدأ موسم الأوكازيون الصيفى الإثنين.. تشكيل مجموعات عمل للمرور على الأسواق لضبط العروض الوهمية.. تخفيضات فى أسعار المنتجات من 5 إلى 50 %.. "و"حماية المستهلك": بلغوا عن أى تلاعب على الخط اللساخن

السبت، 04 أغسطس 2018 08:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

الحكومة: إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا 150 حالة حتى الآن

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة فى التغلب على آثار الطقس السيئ.. فيديو

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

مياه الجيزة: بدء ضخ مياه الشرب تدريجيا خلال ساعة بعد انخفاض نسب العكارة

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

إنفو جراف.. ما هى الوسائل الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

فيديو.. استعد جيدا ولا تخف.. إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعا حول كورونا

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-3-2020 وعيار 24 بـ 178.62 ريال سعودى

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

خطة كورونا.. البنوك تبدأ تعقيم وتطهير الفروع والـATM وتبخير خزائن البنكنوت

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

مروجو شائعات كورونا تحت مجهر الأمن.. ضبط مواطنين روجوا أخبارا مغلوطة عن انتشار الفيروس ووجود وفيات كثيرة.. سقوط عنصرين إخوانيين وراء تدوير الشائعات عبر الفيس بوك.. وملاحقة صاحب رسالة "أونكل رأفت فيه حظر تجوال"

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة