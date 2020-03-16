الغرفة التجارية بالغربية تشكل لجان للمرور على الأسواق للتأكد من الالتزام بالأسعار

أكد الدكتور صلاح الكمونى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الغرفة العامة بالقاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة اتخذ قرارا بالنزول للأسواق من خلال أعضاء مجلس الإدارة وموظفين الغرفة والشئون الاقتصادية بالغرفة لمتابعة الأسواق التجارية والمولات والصيدليات والمحلات التجارية لضبط الأسواق ومتابعتها ومتابعة الأسعار، وعما إذا كان هناك نقص فى السلع من عدمه، والعمل على ضخ كميات إضافية لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأنه تم الاتفاق مع الوزارات المعنية على ضخ سلع تموينية وغذائية ومنتجات للأسواق لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، مؤكدا أن الغرفة ستتخذ إجراءات صارمة حيال المخالفين فى حالة اكتشاف آى تلاعب أو زيادة فى الأسعار.

وأكد"الكموني" أن الغرفة لن تقف عاجزة أمام آى إستغلال أو تلاعب فى الأسعار فى وقت تحتاج فيه بلدنا أن نتكاتف جميعا لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية والمعنية.

من ناحيه آخرى أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجارى نظرا الظروف الراهنة والإجراءات التى تتخذها الدوله لمواجهة خطر مرض الكورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهي ومنع تدخين الشيشه فى المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التي لا تتبع تعليمات النظافة العامة، ورفع كافة الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المبانى الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.