السيطرة على حريق داخل ميكروباص أعلى محور 26 يوليو دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل ميكروباص أمام إحدى المولات أعلى محور 26 يوليو دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، وتم الدفع بـسيارة إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وهناك تعليمات تقدمها الإدارة العامة للحماية المدنية يجب اتباعها للوقاية من خطر تلك الحرائق.

أولا بالنسبة لخطر حريق الوقود بالسيارة :

1-يجب التأكد من عدم وجود أى نوع من أنواع التسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم – منظم الوقود" كما يجب التأكد من مراقبة وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع أحكام ربط الفواصل بين المواسير والخراطيم.

2- على قائدى السيارات عدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجفف من الوقود وأثناء عمليات الإصلاح يمنع القيام بأى أنواع من اللحامات فى أى موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وجود أبخرة للوقود.

ثانيا بالنسبة لخطر الكهرباء :

1- يجب التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية والتأكد أنها معزولة مع عدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية أو غير مناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة.

2-يمنع ترك الأسلاك لعدم حدوث أى احتكاك بجسم السيارة أو ملامسة أجزاء ساخنة كما يجب التأكد من عدم ملامسه طرفى البطارية لمعدن السيارة.

3- على قائدى المركبات عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء منها داخل السيارة مع شدة الرياح أثناء القيادة وعند ملاحظة أى اضطراب فى الدائرة الكهربائية يجب فحصها بمعرفة المتخصصين.