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السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لوزارة النقل ويوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة

الإثنين، 16 مارس 2020 05:06 م
السيسى يستعرض الموقف التنفيذى لوزارة النقل ويوجه باستكمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باكتمال إنشاء كافة الخدمات المطلوبة على جميع الطرق والمحاور الجديدة الجاري تشييدها قبل افتتاحها، وكذا على المحاور الجاري رفع كفاءتها وتوسعتها مثل الطريق الدائري، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً جهود تجديد وصيانة شبكة السكك الحديدية والخطط المستقبلية لتطوير أسطول وحداتها المتحركة ونظم التشغيل الخاصة بها، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق.
 
كما عرض  وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائي الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة ‪6 أكتوبر‬ مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات مشروع رفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بمراحله وقطاعاته المختلفة، فضلاً عن تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً في محافظات الصعيد.
 
كما عرض السيد وزير النقل المشروعات الخاصة بإنشاء شبكة محاور رئيسية متكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مشروع إنشاء محور "خزان أسوان الحر البديل" لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة.
 
 
 

السيسي

كامل الوزير

النقل

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