"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، أن جميع السفن السياحية والفنادق العائمة بالنيل مؤمنة تماماً، مشيراً إلى انتظام الحركة السياحية بالأقصر وأسوان، ومراكز إدفو و كوم أمبو من خلال الفنادق العائمة.

ولفت عبد العال إلى أن قطاع الفنادق بوزارة السياحة والآثار برئاسة عبد الفتاح العاصى التقى مع أصحاب هذه المراكب وزارها لمراجعة كافة الضوابط وتنفيذ كافة الإجراءات التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادى حدوث أى أخطاء فى وقف انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود التى يتم بذلها لوقف أى تداعيات لأزمة كورونا على القطاع السياحى.

وأضاف أن وزارة الصحة أجرت الفحوصات على كافة العاملين ونزلاء الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وشمل أيضاً عمال الفنادق الثابتة ومراسى البواخر السياحية، مشيرا إلى أنه تم سحب 558 عينة وأن جميع النتائج كانت سلبية، معتبرا أن هذا دليل على أمان المقاصد السياحية المصرية، وهو ما أوضحته وزارة الصحة.

وأشار عبد العال إلى الزيارة التى قامت بها غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة على مدار ال48 ساعة الماضية لعدد من المواقع الآثرية والسياحية فى محافظة الأقصر جاءت للاطمئنان على الاوضاع ومتابعتها، حيث زارت معبدى الكرنك والاقصر وعددا من الفنادق الثابتة والعائمة لحل أى مشكلة تواجهها، واستمعت نائبة الوزير لكافة أطراف صناعة السياحة وطالبت بتذليل كافة العقبات أمام مستثمرى السياحة وخاصة بمنطقة الصعيد.

وغادرت الثلاثاء الماضى مجموعة تتكون من 46 سائح فرنسى وأمريكي، الذين كانوا على متن الفندق العائم الذى تم الاعلان عن وجود 45 حالة إيجابية به، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار انه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة اخرى تتكون من 17 سائحا هنديا كانوا على متن نفس الفندق العائم وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جميع الوفود بمطار القاهرة الدولى بالورود ترحيبا بقدومهم تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم.