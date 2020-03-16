اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 ص
"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة فنادق عائمة
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد إيهاب عبد العال أمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، أن جميع السفن السياحية والفنادق العائمة بالنيل مؤمنة تماماً، مشيراً إلى انتظام الحركة السياحية بالأقصر وأسوان، ومراكز إدفو و كوم أمبو من خلال الفنادق العائمة.

 

ولفت عبد العال إلى أن قطاع الفنادق بوزارة السياحة والآثار برئاسة عبد الفتاح العاصى التقى مع أصحاب هذه المراكب وزارها لمراجعة كافة الضوابط وتنفيذ كافة الإجراءات التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادى حدوث أى أخطاء فى وقف انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود التى يتم بذلها لوقف أى تداعيات لأزمة كورونا على القطاع السياحى.

 

وأضاف أن وزارة الصحة أجرت الفحوصات على كافة العاملين ونزلاء الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وشمل أيضاً عمال الفنادق الثابتة ومراسى البواخر السياحية، مشيرا إلى أنه تم سحب 558 عينة وأن جميع النتائج كانت سلبية، معتبرا أن هذا دليل على أمان المقاصد السياحية المصرية، وهو ما أوضحته وزارة الصحة.

 

وأشار عبد العال إلى الزيارة التى قامت بها غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة على مدار ال48 ساعة الماضية لعدد من المواقع الآثرية والسياحية فى محافظة الأقصر جاءت للاطمئنان على الاوضاع ومتابعتها، حيث زارت معبدى الكرنك والاقصر وعددا من الفنادق الثابتة والعائمة لحل أى مشكلة تواجهها، واستمعت نائبة الوزير لكافة أطراف صناعة السياحة وطالبت بتذليل كافة العقبات أمام مستثمرى السياحة وخاصة بمنطقة الصعيد.

 

وغادرت الثلاثاء الماضى مجموعة تتكون من 46 سائح فرنسى وأمريكي، الذين كانوا على متن الفندق العائم الذى تم الاعلان عن وجود 45 حالة إيجابية به، وذلك بعد قضاء مدة ملاحظتهم والتأكد من سلبية نتائج تحاليل العينات الخاصة بهم من فيروس كورونا المستجد.

 

وأوضح عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار انه قد غادرت صباح اليوم الأربعاء مجموعة اخرى تتكون من 17 سائحا هنديا كانوا على متن نفس الفندق العائم وذلك بعد التأكد من سلبية عيناتهم وقد وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي

 

وقد استقبل أعضاء مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى جميع الوفود بمطار القاهرة الدولى بالورود ترحيبا بقدومهم تمهيدا لسفرهم إلى بلادهم.

 


اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

السياحة

الاقصر واسوان

اليوم السابع بلس

كوورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

"التموين": صرف 70% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن

"التموين": صرف 70% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن

الكنيسة تحيى الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كورونا

الكنيسة تحيى الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كورونا

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة