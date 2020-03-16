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السودان يغلق المطارات باستثناء الرحلات الإنسانية والبضائع

الإثنين، 16 مارس 2020 06:45 م
السودان يغلق المطارات باستثناء الرحلات الإنسانية والبضائع الرحلات الجوية
كتب محسن البديوى

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أعلن السودان إغلاق المطارات باستثناء الرحلات الإنسانية والبضائع، بسبب كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل منذ قليل.

كما صرحت المغرب لـ 100 رحلة جوية لنقل السياح إلى بلادها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

فيما حثت الصين الولايات المتحدة اليوم الاثنين، على رفع العقوبات عن إيران فورا فى الوقت الذى تتصدى فيه طهران لتفش متزايد لفيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية على تويتر "استمرار العقوبات على إيران يتعارض مع الإنسانية ويعرقل رد إيران على الوباء وتسليم الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى للمساعدات الإنسانية".

 

وأودى التفشي المتصاعد لكورونا في إيران بحياة 853 شخصا وأصاب 14991 آخرين، وتعد إيران أكثر البلاد تضررا من كورونا في الشرق الأوسط.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران النفطية في 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران في 2015 مع 6 دول كبرى.

 

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها طلبت تمويلا طارئا من صندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 5 مليارات دولارات للتصدى لتفشى فيروس كورونا.

 

 


السودان

كورونا

الرحلات الجويه

البضائع

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