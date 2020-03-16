اليوم السابع
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خالد صلاح
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السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 06:08 م
السودان يعلن حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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أعلن مجلس السيادة السودانى، حالة الطوارئ الصحية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأبلغ متحدث عسكري وكالة السودان للأنباء في بيان منفصل أنه سيتم منح الطلاب والمتدربين في المعاهد العسكرية إجازة كإجراء احترازى.

وقرر المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة السودان إيقاف النشاط الرياضى والمنافسات لمدة شهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا. وأكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالسودان، خلال بيان رسمى، أنه تم إيقاف النشاط الرياضى لمدة شهر بداية من 15 مارس الجارى.

وأضاف البيان أن القرار يشمل إيقاف النشاط الرياضي وإيقاف كل المسابقات والتجمعات الرياضية بالاتحادات والصالات والمسابح وملاعب الخماسيات والمجمعات الرياضية.

وجاء قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة في السودان عقب اجتماع مع مجلس الحكومة الذى عقد أمس الأحد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا فى إيقاف عدد كبير من المسابقات الرياضية على مستوى العالم للحد من انتشاره.


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طوارئ

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