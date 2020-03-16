اليوم السابع
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السلطات الأردنية تعلن وقف حركة الطيران من وإلى المملكة اعتبارًا من يوم غد

الإثنين، 16 مارس 2020 09:18 م
السلطات الأردنية تعلن وقف حركة الطيران من وإلى المملكة اعتبارًا من يوم غد الطيران الاردنى
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أنه سيتم وقف حركة الطيران من وإلى الأردن اعتبارًا من يوم غد.
وقال الوزير الأردني، في مؤتمر صحفي اليوم نقلته وكالة الأنباء الاردنية، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 18 حالة، فيما تم تطبيق الحجر الصحي الإجباري لنحو 5 آلاف شخص قادمين من الخارج، موضحًا أنه تم اتخاذ أمورًا ضرورية لمنع تفشي الفيروس، حيث تم حجر معظم القادمين من دول ينتشر بها الفيروس.
من جانبه، أكد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة أن الوضع الصحي العام جيد ومطمئن، وأن الحكومة الأردنية قادرة على السيطرة على الوضع.
وقال إن الحكومة تستند في إجراءاتها إلى قانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني، لافتًا النظر إلى أنها قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع والطوارئ خلال الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية.
 
ومن جهة اخرى أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، اتصالا هاتفيا بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، لبحث تطورات انتشار فيروس كورونا، والتحديات التى يفرضها على المستوى العالمي.
 
وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بتويتر:"بحثت خلال اتصال هاتفي مع أخي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن .. تعزيز العلاقات الأخوية وتطورات انتشار " فيروس كورونا " والتحديات التي يفرضها على المستوى العالمي وسبل مكافحته".
 
ومن جهته قال العاهل الأردني في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالا هاتفيا من أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اطمأنينا خلاله على قدرة بلدينا الشقيقين على التعامل مع انتشار فيروس كورونا. نقف إلى جانب بعضنا في مواجهة هذا التحدي. حمى الله شعبينا من كل مكروه، وأقولها إن سمو أخي "أبو خالد" سيبقى دوما أخا لي ولكل الأردنيين".
 
 
 

الاردن

فيروس

كورونا

المطار

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