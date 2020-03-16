اليوم السابع
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"البنتاجون" ينفى أنباء إعادة نشر قواته العسكرية فى العراق

الإثنين، 16 مارس 2020 08:07 ص
"البنتاجون" ينفى أنباء إعادة نشر قواته العسكرية فى العراق وزارة الدفاع الأمريكية
أ ش أ

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نفى مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.
وقال المسؤول لقناة "الحرّة" الأمريكية دون الكشف عن هويته "إن لا خطة رسمية لإجراء ذلك".
وكان قائد القيادة الوسطى الأمريكية "سانتكوم" الجنرال كينيث ماكينزى قد أعلن الجمعة الماضى أن القوات الأمريكية ستنشر شبكة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في العراق في الأسابيع القليلة المقبلة.
وقتل جنديان، أمريكى وبريطانى، ومتعاقد أمريكى مساء الأربعاء فى هجوم بـ 18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجى العسكرية العراقية التى تؤوى جنودا أمريكيين.


البنتاجون

وزارة الدفاع الأمريكية

القوات الأمريكية بالعراق

الموصل

كركوك

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