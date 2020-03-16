اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 10:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الأسهم اليابانية تهوى لأقل مستوى فى أكثر من 3 سنوات رغم وعود التحفيز

الإثنين، 16 مارس 2020 10:37 ص
الأسهم اليابانية تهوى لأقل مستوى فى أكثر من 3 سنوات رغم وعود التحفيز الأسهم اليابانية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نزلت الأسهم اليابانية لأقل مستوى فى ثلاثة أعوام ونصف العام اليوم الاثنين مع فشل تعهد اليابان بدعم الشراء فى صناديق المؤشرات المتداولة فى البورصة لمثلى المستويات الحالية فى تهدئة قلق المستثمرين.

وجاء تحرك البنك المركزى الذى جرى إعلانه فى بيان بعد اجتماع عاجل فى حين تعزز البنوك المركزية العالمية جهودها لمكافحة الأثر الاقتصادى المتنامى من وباء فيروس كورونا.

وخسر المؤشر نيكى 2.5% بعد تعاملات متقلبة ليغلق على 17002.04 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ نوفمبر 2016.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2% إلى 1236.34 نقطة وهو اقل مستوى منذ يوليو 2016.

ونزلت 80% من مؤشرات القطاعات الفرعية فى بورصة طوكيو وعددها 33 وكانت القطاعات الأكثر تضررا تلك الخاصة بمنتجات المطاط ومعدات النقل والآلات الكهربائية.

وتضررت أسهم شركات صناعة السيارات بشدة ونزل سهم تويوتا موتور2.4% ونيسان موتور 3.5% وهوندا موتور 3.4%.


الأسهم اليابانية

البورصة

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

الكاف يعلن رسميا استضافة استاد جابوما بالكاميرون نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

ماذا فعلت الأندية المصرية بعد إيقاف النشاط الكروى؟.. فيديو

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

قطع المياه عن مناطق وسط الجيزة لمدة 6 ساعات بسبب عكارة النيل

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

فيديو.. إجراءات العزل الذاتى فى المنزل لمواجهة كورونا

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

كيف تتحدث مع أطفالك حول وباء كورونا× 4 خطوات

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

من أبل لجوجل.. هكذا تعاملت شركات التكنولوجيا مع موظفيها عقب انتشار "كورونا"

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

شروط الحصول على عضوية صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

فيس بوك يعقد مؤتمرا للألعاب "أونلاين" خوفا من كورونا

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

10 نصائح للعمل من المنزل بفاعلية.. اتبع روتين المكتب وتواصل مع فريقك

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

التعليم تحدد كيفية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات × 9 خطوات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

فيفا يمنح محمد صلاح والمحترفين حرية الانضمام للمنتخب دون عقوبات

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم اسم الفائز بمقعد ملوى بالمنيا بعد جولة الإعادة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة