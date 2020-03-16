اعترافات عصابة السلام:تكشف خطتهم للاستيلاء على أموال المواطنين

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهمون بتكوين تشكيل عصابى للنصب على المواطنين، وسرقة متعلقاتهم الشخصية وأموالهم، من خلال انتحال صفة رجال شرطة، أنهم اتفقوا فيما بينهم على تقسيم أدوار تشكيلهم العصابى، فبعض منهم يوهم الضحايا من راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفى، وبعد استبدال العملات المحلية بأخرى أجنبية أو العكس، على أن يتولى باقى المتهمين إلقاء القبض عليهم، بزعم أنهم رجال شرطة، ويصحبوهم بدعوى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتهمون بأنهم يستأجرون سيارة " ميكروباص " لإيهام ضحاياهم بأنهم رجال شرطة، وأثناء اصطحاب ضحاياهم يقوموا بإنزالهم فى الطريق، بعد أن يقرروا عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، والاكتفاء باتخاذ الإجراءات ضد باقى المتهمين من شركاء ضباط الشرطة المزيفين، ثم يفروا بعد أن يكونوا استولوا على جميع المبالغ من المجنى عليهم.

وكان رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ألقوا القبض على 14 شخصا كونوا تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " بالسلام.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة أجرة "ميكروباص، بدون لوحات معدنية" أمكن إستيقافها وضبط مستقليها ،؟ وتبين أنهم 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وذلك أثناء استقلالهم السيارة "قيادة أحدهم" ، حيث عثر بحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفي محمول "مجهولين المصدر").

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين ، بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين "أثنان منهم لهم معلومات جنائية".

وعقب إيهام ضحاياهم ، بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكي بسعر أقل من السوق المصرفي، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الاسلوب.

وأمكن التوصل للمجني عليهما، وباستدعائهما قررا بسابقة تعرفهما على اثنين من المتهمين لرغبتهما فى تغيير مبلغ مالي بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، وأثناء ذلك فوجئا بحضور باقي المتهمين مُستقلين السيارة المشار إليها، وادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على المبلغ المالي، وسيارة "ملك شقيق أحد المجنى عليهما" ولاذوا بالفرار.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليهما أيدوها، وأضافوا بأن السيارة وباقي المبلغ المالي المستولى عليهم بحوزة المتهمين الهاربين.

حيث تم ضبط باقي المتهمين الهارب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (الجيزة، سوهاج) كما تم ضبط السيارة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.