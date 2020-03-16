اليوم السابع
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الإثنين، 16 مارس 2020 05:44 م
خالد صلاح
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ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" إلى 136 حالة فى باكستان

الإثنين، 16 مارس 2020 05:01 م
ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" إلى 136 حالة فى باكستان كورونا ارشيفية
ا ش ا

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ارتفعت حصيلة الحالات التي أصيبت بفيروس "كورونا" بباكستان إلى 136 حالة، بعد الإبلاغ عن زيادة حادة في عدد المصابين بين الحجاج العائدين مؤخرا من إيران عبر معبر "تفتان" الحدودي بين البلدين.
وذكرت وزارة الصحة في محافظة السند - حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الاثنين/ - أن الفحوصات الطبية لإجمالي 76 شخصًا من مدينة /تفتان/ أظهرت نتائج إيجابية للفيروس، حيث يخضعون لحجر صحر بمدينة "سكر" بالمحافظة، كما ظهرت 27 حالة في مدينة "كراتشي" وأخرى في قرية "حيدر آباد" المتواجدتين في المحافظة ذاتها.
وكانت محافظة "خيبر بختونخوا" الباكستانية قد أبلغت عن ظهور 15 حالة مصابة جديدة لديها، جميعهم كانوا حجاجًا عائدين إلى باكستان عبر معبر "تفتان".
وأعلنت محافظة /بلوشستان/ عن عشرة مصابين جدد، كما أصيب أربعة أشخاص في العاصمة إسلام آباد، وثلاثة أخرين في إقليم "جيلجيت بالتستان" شمالي البلاد، وحالة مصابة في محافظة /البنجاب/.

كورونا

إيران

باكستان

كراتشي

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