إنقاذ من التضامن يصل لمنزل عجوز كفيفة بالشرقية حولت الأمطار منزلها لبركة طينية

ذلك بعد تداول مواقع التواصل صورة للسيدة تجلس في بركة طينية، لا تقوى علي الحركة ومنزلها يعوم علي بركة مياه أمطار ومتصدع.

وكانت أعلنت المحافظة الخسائر نتيجة الطقس، وهي وفاة 3 مواطنين بالصعق الكهربائي، وانهيارات جزيئيه لعدد 39 منزل بالأسقف والجدران موزعين كالاتي 2 بمركز الزقازيق و18بمركز أبو حماد في و2 أبو كبير و3 في مركز الحسينية و7 في مركز بلبيس و6 في الجديدة مركز منيا القمح ومنزل واحد في أولاد صقر .

حيث بلغت كمية مياه الأمطار المتساقطة تجاوزت الطاقة الإستيعابية لشبكات الصرف الصحي حيث قدرت مياه الأمطار المتساقطة بما يقرب من 5 مليون متر مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركه حتي الآن تمكنت من سحب مايقرب من 1.5 مليون متر مكعب في حين ان الطاقة اليومية العادية لا تزيد عن 450 ألف متر مكعب يوميا ، مشيرا الي انه تم سحب تلك الكميات من خلال 180 رافع صرف صحى تعمل علي مدار اليوم لأقصى طاقة إستيعابية لخطوط الطرد التي يصل طولها الى أكثر من 9 آلاف كم .