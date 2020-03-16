إصابة 4 عمال فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 4 من عمال المعمار بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل ، وقع صباح اليوم الإثنين الحادث، أعلى الطريق الإقليمى بلبيس- العاشر، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة .

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير أمن الشرقية ، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المعمار، أعلى الطريق الإقليمى بلبيس- العاشر ، وتم نقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقى الإسعافات الأولية.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم طريق" إسماعيلية – القصاصين" الطريق الحربي، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والأجهزة الأمنية.

وتبين من التحريات الأولية تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المزارع، وأسفر الحادث عن إصابة 26 من العمال بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم من قبل مرفق إسعاف الشرقية والإسماعيلية، حيث تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل باقى المصابون إلى مستشفى القصاصين العام بمحافظة الإسماعيلية لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

فيما انتقل ضباط من شرطة المرور لسرعة رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المارة على الطريق

يذكر أنه أصيب خمسة أشخاص بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور أمام قرية أبو ياسين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوكبير، لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إخطار نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية .

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية أبوياسين دائرة مركز أبوكبير، وتبين من الفحص والتحريات تصادم سيارة بسور خرسانى بسبب سوء الأحوال الجوية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم جميعا إلى مستشفيى أبوكبير العام،وكانت مدن ومراكز محافظة الشرقية، تعرضت لموجة من هطول الأمطار الرعدية، وأدت لتراكم مياه فى الشوارع .