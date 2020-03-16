إصابة 26 من عمال اليومية فى حادث تصادم بطريق إسماعيلية - القصاصين

الشرقية- فتحية الديب والسيد فلاح

أصيب 26 من عمال المزارع بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة فى حادث تصادم، وقع صباح اليوم، بطريق "إسماعيلية -القصاصين" ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بالإسماعيلية والشرقية، وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم طريق" إسماعيلية – القصاصين"، وتوجهت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث والأجهزة الأمنية.

وتبين من التحريات الأولية تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المزارع، وأسفر الحادث عن إصابة 26 من العمال بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم من قبل مرفق إسعاف الشرقية والإسماعيلية، حيث تم نقل 8 مصابين إلي مستشفي الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل باقي المصابون إلي مستشفي القصاصين العام بمحافظة الإسماعيلية لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

فيما انتقل ضباط من شرطة المرور لسرعة رفع أثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المارة علي الطريق

يذكر أنه أصيب 5 أشخاص بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور أمام قرية أبو ياسين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي أبوكبير، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إخطار نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية أبوياسين دائرة مركز أبوكبير، وتبين من الفحص والتحريات تصادم سيارة بسور خرساني بسبب سوء الأحوال الجوية، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات وتم نقلهم جميعا إلي مستشفيي أبوكبير العام،وكانت مدن ومراكز محافظة الشرقية، تعرضت لموجة من هطول الأمطار الرعدية، وأدت لتراكم مياه في الشوارع