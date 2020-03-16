أعراض فيروس كورونا وازاى تحمى نفسك من العدوى

كتبت نهير عبد النبى

فيروس كورونا الوباء الغامض انتشر منذ شهور في العالم بداية من الصين حتى الدول العربية والأوروبية مما سبب ذعرا عالميا بعد تزايد عدد حالات الإصابة والوفيات، وهو عبارة عن مجموعة من الفيروسات التي تصيب الحيوات والبشر وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسى.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض العلامات التي تظهر على المريض وتدل على إصابته بفيروس كورونا وهى:

أعراض فيروس كورونا

1: يعانى المريض من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.

2:ضيق في التنفس.

3: سيلان الأنف ونزلة برد.

4:التهاب الحلق.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

ينتقل فيروس كورونا بين الناس عن طريق التلامس سواء لمس سطح مصاب ووضع اليدين على الفم والعين والأنف، وقد ينتقل عن طريق السعال والعطس من شخص مصاب لشخص سليم.

وحسب ما ذكره موقع who فأن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا ومنها:

طرق الوقاية من فيروس كورونا



1:الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون، وذلك للوقاية من الإصابة بالعدوى.

2:استخدام كمامة طبية أو مناديل ورقية على الفم، وخصوصا عند العطس أو السعال.

3: تجنب لمس العينين والأنف والفم، الا بعد غسل اليدين جيدا.

4:ابتعد عن تناول الوجبات الجاهزة ، وذلك لعدم ضمانة جودتها وصحتها.

5:ابتعد عن الأماكن المزدحمة والتي تنتشر فيها العدوى والفيروسات.

6: الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات وخصوصا فيتامين سى، وذلك لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات.