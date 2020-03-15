هل يحمى الكيتو دايت من عدوى فيروس كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

مع ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم يبحث الناس بشكل متزايد عن العلاجات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا الجديد، وقد تداول البعض أن خطة نظام الكيتو دايت قد تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا الجديد، ولكن هل هذا الأمر صحيح أم لا.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

على الرغم من أن حمية الكيتو التى تعتمد على تناول الدهون الصحية وتقليل الكربوهيدرات، تأتي مع العديد من الإيجابيات والسلبيات، فقد تم وصفها بأنها طريقة فعالة لإعادة شحن جهازك المناعي ومحاربة أعراض الإنفلونزا.

الكيتو دايت الذي يتمحور حول تناول الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ونسبة عالية الدهون كان رائجًا على وسائل التواصل الاجتماعى بسبب دراسة حديثة زعمت أن نظام الكيتو يمكن أن يعمل على "اصطياد" فيروس الإنفلونزا ، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى إعاقة الفيروس التاجي الجديد "الكورونا".

وأشارت الدراسة ، التي نشرت في مجلة علم المناعة ، إلى أن الخلايا ، التي كانت تعمل بواسطة الكيتو ، تعمل عن طريق تعزيز إنتاج المخاط في الجسم وبالتالي القضاء على الأنفلونزا والأعراض ذات الصلة. في الواقع ، تشير الدراسة أيضًا إلى أن اتباع كيتو دايت لفترة طويلة قد يساعد حتى في جعل الجسم محصنًا ضد عدة أنواع من الفيروسات ، بما في ذلك الفيروسات التاجية.

وقد وجدت دراسات سابقة أيضًا بعض الأدلة التي تشير إلى أن النظام الغذائي كيتو قد يمنع أيضًا تكوين الالتهابات، التى تعتبر منشطات ضارة لجهاز المناعة.

هل يمكن أن يساعد الكيتو دايت في محاربة كورونا؟

على الرغم من أن اتباع النظام الغذائي الكيتوني يمكن أن يكون جيدًا لخفض الكربوهيدرات الخاصة بك ، وفقدان الوزن والحفاظ على صحة الجسم ، لكن لا يوجد دليل قاطع على أن كيتو هو شكل من أشكال الدفاع ضد فيروس كورونا.

معظم الداعمين والباحثين الذين يعتمدون على كيتو دايت كحامي للفيروس التاجي يبنون أدلة على الدراسة القديمة التي أجريت على الفئران، وليس على البشر ، لا يزال البحث جاريا ولا يوجد دليل علمي وراءه.

لا توجد خطة حمية واحدة أو عادة تناول الطعام التي يمكن أن تعزز مناعتك أو تحميك من الأمراض وهذا يشمل الحمية الكيتونية.

ماذا يمكنك أن تأكل بعد ذلك؟

حتى الآن ، لا توجد رؤية علاجية فعالة لمحاربة أو علاج سلالة فيروس كورونا الجديدة أو طعام واحد مضمون يمكنه محاربة الفيروس.

في حين أن أعراض الفيروس التاجي تظهر بشكل رئيسي على أنها أعراض شديدة من البرد أو الإنفلونزا أو أمراض الجهاز التنفسي ، فإن الأطعمة التي يجب أن تخزنها هي في الواقع أطعمة تعزز المناعة (غنية بفيتامين سي والزنك) والأطعمة التي تساعد على خفض الحمى، بصرف النظر عن ذلك ، فإن الراحة والتعافي وممارسة النظافة هي الطريقة الوحيدة للتعافي والوقاية ومنع العدوى من الانتشار.