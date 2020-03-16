أسباب انخفاض ضغط الدم الجفاف والحمل

فاطمة ياسر

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم في الجسم، هذا الأمر الذي يتسبب في تعرقل الحياة اليومية للشخص المصاب، نتيجة لشعوره بالصداع الشديد، والشعور بالهبوط وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وانخفاض ضغط الدم له علاج، ولكن خلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب انخفاض ضغط الدم وفقا لموقع "webmed".

أسباب انخفاض ضغط الدم



هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، ومنها:

- الحمل يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بانخفاض ضغط الدم، وذلك يرجع إلي تمدد الأوعية الدموية خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الكثيرات، ولذا عليها الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والألياف والمتابعة مع الطبيب الخاص بها تجنبا للتعرض لاي مضاعفات صحية.

-الإصابة بأمراض القلب، تعد من الأمور المسببة للإصابة بانخفاض ضغط الدم، وتزيد من فرص التعرض للذبحة الصدرية، ولذا يجب المتابعة مع طبيب القلب الخاص بك لتنظيم نسبته في الدم.

-الإصابة بخلل واضطرابات في الغدد الصماء، تعد من الأمور المسببة للإصابة بانخفاض ضغط الدم، فالتعرض لاضطرابات الغدة الدرقية أو اضطرابات الغدد جار درقية يزيد من فرص التعرض لهذا الأمر.

-أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن الإصابة بالجفاف يتسبب في التعرض لانخفاض ضغط الدم، وذلك نتيجة لنقص السوائل والماء في الجسم، فهنا يتعرض الجسم للإصابة بانخفاض ضغط الدم.

-أكدت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يصابون بالنزيف، يزداد لديهم فرص الإصابة بانخفاض ضغط الدم، وذلك نتيجة إلى فقدان نسبة كبيرة من الدم بالجسم.

-الأشخاص المعرضون للعدوى كتعفن الدم يزداد لديهم فرص الإصابة بانخفاض شديد في ضغط الدم، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض للوفاة.

-أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتعرضون لسوء التغذية يزداد لديهم فرص الإصابة بانخفاض ضغط الدم، وذلك يرجع لعدم امداد الجسم بالأطعمة التي يحتاجها وفقدانه للعناصر الغذائية المختلفة.