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أزمة فى الجيزة بسبب استمرار انقطاع المياه.. والمحافظة توضح الأسباب

الإثنين، 16 مارس 2020 11:04 ص
أزمة فى الجيزة بسبب استمرار انقطاع المياه.. والمحافظة توضح الأسباب قطع المياه
كتب ـ سيد الخلفاوى

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شهدت محافظة الجيزة انقطاع فى مياه الشرب منذ الساعة الـ3 عصر أمس وحتى الآن، لتسبب أزمة كبيرة للسكان، خاصة أن فترة الانقطاع التى أعلنت عنها الشركة انتهت أمس دون عودة المياه، ثم عادت لتعلن المحافظة عن مد فترة الانقطاع، وخاصة أن المحافظة شهدت انقطاعات متكررة في الأيام الماضية بسبب اضطراب الطقس ما أدى إلى لجوء المحافظة لقطع المياه لتفريغ شبكات الصرف لتستوعب مياه الأمطار. 
 
من جانبها، أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أفادت أنه خلال ساعات سوف يبدأ ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعا حيث تم إيقاف ضخ المياه بسبب وصول مستوى العكارة بالنيل لحد غير مسبوق بسبب السيول والطقس السيئ، مشيرة إلى أن تشغيل بعض المحطات بهذا الوضع سيتسبب في توقف المضخات وانسداد الخزانات. 
 
وأضافت المحافظة في بيان لها، أنه يتم حاليا أخذ عينات من النيل كل ساعة للتأكد و لمتابعة نسبة العكارة، وسوف يتم إعادة تشغيلها فور وصولها للنسب المسموح بها.
 
وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة اليوم، انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الـ3 عصر اليوم، وذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.
 
وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قد أعلنت أمس عن انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 6 ساعات اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة مساء، وذلك نظرًا للتزايد المستمر لارتفاع نسبة العكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مرورًا بمسار مأخذ جميع محطات مياه الشرب، وتكرر الأمر اليوم. 
 



 


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