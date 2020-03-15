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ولى العهد السعودى وجونسون يتفقان على تنسيق الجهود الدولية لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 11:40 م
ولى العهد السعودى وجونسون يتفقان على تنسيق الجهود الدولية لمواجهة كورونا محمد بن سلمان
كتب محمد شرقاوى

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تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا من ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لتنسيق جهود الحد من كورونا، و لبحث الحد من تبعات كورونا الاقتصادية.

وأكد سلمان، عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج، وأهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020. 

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا اتفقا على تنسيق الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا.


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