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وزير المالية: حققنا 38 مليار جنيه فائض أولى منذ يوليو 2019 حتى فبراير الماضى

الأحد، 15 مارس 2020 10:52 م
وزير المالية: حققنا 38 مليار جنيه فائض أولى منذ يوليو 2019 حتى فبراير الماضى محمد معيط
كتب محمد شرقاوى

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أكد محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الموازنة العامة للدولة منذ يوليو 2019 حتى فبراير الماضى حقق فائض أولى 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 28 مليار جنيه العام الماضى، مقارنة بعجز أولى العام قبل السابق.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON "، إلى أن موازنة العام القادم قد تصل لـ 1.7 تريليون جنيه، مضيفًا: " نستهدف تحقيق 2% فائض أولى وخفض العجز الكلى  6.2%". مضيفا أن المالية جاهزة بـ100 مليار جنيه لإتمام التكليف الرئاسي في مواجهة فيروس كورونا، موضحًا أن هذا المبلغ تم تخصيصه من موازنة العام الحالي.

وقال أن الدولة قامت بإصلاح اقتصادي شديد أثر على فئات المجتمع، موضحًا أن الـ 100 مليار ضمن الموازنة الجارى  2019 – 2020، أمام العلاوات ستبدأ مع الموازنة القادمة في أول يوليو.

وواصل: "الأزمات ومواجهتها تظهر قوة الدول.. ونحن نسير في خط إيجابى لصالح الفئات الأكثر دعمًا، كما تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب الدخل للطبقة المتوسطة".

 


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