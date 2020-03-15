وزير الشباب والرياضة: تعليق التدريبات بالنوادى لأسبوعين

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية أصبحت تتعامل مع الأزمات بشكل استباقي، والحكومة تدرس كل الخطوات في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن الوزارة قررت منذ فترة منع التجمعات في الأندية والبطولات، ومنع حضور الجماهير المباريات الرياضية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية تشدد على أهمية منع التجمعات، مضيفًا: "مفيش أنشطة رياضية، بس الأندية مش هتتقفل، ومفيش مشاكل ما دام الأماكن مفتوحة، وتعليق التدريب بالنوادي لمدة أسبوعين".

وذكر أنه لن يجرى الاكتفاء بقرارات التعطيل، لكن سيتم تتبعها: "صحة المواطنين هي أهم أولوياتنا، وأنا من فترة بيجيلي تليفونات كتير، إن الدوريات برة بتقفل، وبيخافوا ولادهم يلعبوا بطولات الكاراتية في محافظات تانية"، مشيرًا إلى أنه هذا النوع من القرارات لا تتخذ بشكل فردي.

وأوضح أن المنتخبات الوطنية المشاركة في أولمبياد طوكيو التي ستقام في صيف العام الجاري، تستعد، وبالتالي فإن الجزء الخاص بالمنتخبات والتدريبات لم يغلق، ولكن تحت إشراف الاتحادات واللجنة الأولمبية.