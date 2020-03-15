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وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يوجه بمنع مياه الشرب مؤقتاً بجوامع المملكة

الأحد، 15 مارس 2020 09:22 م
وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية يوجه بمنع مياه الشرب مؤقتاً بجوامع المملكة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتاً إلى جميع المساجد والجوامع .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يأتي توجيه وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية،  انطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مرتادي بيوت الله، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد، تجاه فايروس كورونا (COVID 19)


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