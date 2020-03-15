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وزير الزراعة: لا داعى للتكالب على شراء السلع.. نمتلك مخزون استراتيجى لجميع السلع

الأحد، 15 مارس 2020 10:55 م
وزير الزراعة: لا داعى للتكالب على شراء السلع.. نمتلك مخزون استراتيجى لجميع السلع وزير الزراعه
كتب محسن البديوى

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طمأن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات.

وقال القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن الدولة لديها مخزون استراتيجي في كل السلع والمنتجات، وإنه لا يوجد داعٍ لتكالب المواطنين على شراء السلع خوفًا من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل مَن يسعى لاستغلال الأزمة والاستفادة منها، وأن المواطن عليه أن يطمئن لإدارة الدولة للأزمة، مشيرًا إلى اعتماد الدولة على إجراءات استباقية لإدارة أزمة فيروس كورونا من خلال تضافر وتعاون كل المؤسسات للتعامل مع الأزمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين لمتابعة مخزون السلع الاستراتيجى وتعامل وزارة الزراعة مع الطقس السيئ

وكان رئيس الوزراء قد أكد فى مؤتمر صحفى أن حجم مياه الأمطار التى شهدتها مصر وصل نصف مليار متر مكعب

وتعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غدا الاثنين اجتماعا مع الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلى لتقديم الدعم للأسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.

وكانت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد تقدمت قداس الجنازة لضحايا منطقة عزبة الزرايب والذى اقيم فى منطقة مارمرقس بمدينة 15 مايو، وكان فى استقبالها، وكان فى استقبالها الأنبا بسنتى اسقف حلوان والمعصرة والقمص مخيائيل جرجس وكيل عام المطرانية القس اثناسيوس رزق الانبا شنودة بمنطقة الزرايب بمايو وعدد من كبار القساوسة وبحضور من القيادات الشعبية والتنفيذية.


السيد القصير

كورونا

السلع

المنتجات

اخبار مصر

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