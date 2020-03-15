وزير الاقتصاد الفرنسى يحث مواطنيه على التحلى بالحكمة وعدم شراء السلع بشراهة

كتب: أحمد علوى

حث وزير المالية والاقتصاد الفرنسى برونو لومير، الفرنسيين اليوم الاحد إلى التحلى بالسلوك المسئول، والحكمة فى مواجهة الازمة الحالية لمكافحة فيروس كورونا القاتل، ودعا المواطنين إلى عدم الهرولة والإسراع فى شراء مستلزمات المنازل بكمات مهولة، دون فائدة، وحتى لا يكونوا مشاركين فى تأزيم الموقف.

وقال برونو لومير " لا توجد صعوبة فيما يتعلق بتوريد المنتجات الغذائية ولن يكون هناك"، معلنا أن ممثلى التوزيع الكبار يضمنون أن 90٪ إلى 95٪ من المنتجات متوفرة حاليا على الرفوف.

وأضاف: "ليس هناك نقص ولن يكون هناك إذا تبنى الجميع سلوكيات مسؤولة، اى استمر فى التسوق كما كان من قبل".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اقتراح خطة طوارئ اقتصادية لجميع التجار المستقلين " فى بداية الأسبوع ".

وأعلنت السلطات الصحية فى فرنسا أن عدد وفيات المصابين بفيروس كورونا القاتل فى فرنسا وصلت إلى 91 حالة، وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 4499 حالة حتى الآن.

وكانت قد اجتمعت الحكومة الفرنسية لبحث خطوات رسمية وعملية تحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، ويسبق هذا الاجتماع الحكومى الخطاب المنتظر للرئيس إيمانويل ماكرون الذى قد يصرح خلاله بتدابير جديدة حول هذه الأزمة الصحية.

واعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيروس كورونا "أخطر أزمة صحية" تواجهها بلاده منذ قرن. جاء ذلك فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" فى يوم سجلت فيه فرنسا 13 حالة وفاة وقرابة 600 إصابة جديدة بالفيروس.

وقال ماكرون إنه، خلال الأسابيع الماضية، أضر كورونا بعدة آلاف من مواطنينا، كما أثر على جميع القارات، وضرب جميع البلدان الأوروبية. وأضاف أن هذا الفيروس هو "أخطر أزمة صحية عرفتها فرنسا منذ قرن".