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وزيرة الصناعة: صياغة استراتيجية لتعميق المنتج المحلى و3 محاور للسيارات

الأحد، 15 مارس 2020 07:41 م
وزيرة الصناعة: صياغة استراتيجية لتعميق المنتج المحلى و3 محاور للسيارات نيفين جامع خلال الندوة
كتب إسلام سعيد

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كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن جهات عدة فى الدولة عملت على ملف صياغة استراتيجية لصناعة السيارات، والشركات العالمية كانت فى حاجة إلى الاضطلاع على رؤية مصر لملف صناعة السيارات، وتم صياغة خطط على 3 مراحل، منها خطة عاجلة حالياً لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص التى تعمل بالسولار، ونهيئ مصر لاستخدام الوقود البديل وتوفير وسيلة دخل لاصحاب المشروعات.
 
وأضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، المنعقدة مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة فى ظل التحديات الراهنة"، أن هناك فرص كبيرة لنجاح وتحقيق مستقبل أفضل للصناعة المصرية، في ظل تواجد بنية تحتية متطورة يقابلها قطاع خاص لدية رغبة في النجاح وتحقيق التنمية، مشيرة إلى تواصلها مع كافة فئات رجال الأعمال والمستثمرين، وكذلك البرلمان والغرف التجارية واتحاد الصناعات والأجهزة الخدمية، من أجل الوصول إلي بيئة ملائمة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
 
وتابعت خلال حديثها، أن هناك حرص من قبل الوزارة لحل مشاكل مثل المصانع المتعثرة وحل مشاكل المستثمرين بشأن تخصيص الأراضي، وكذلك حل عوائق التصدير، ووضع استراتيجية لتعميق المنتج المحلي، لافته إلى أن الوزارة عملت على ملف السيارات خلال فترة تولى المهندس طارق قابيل الوزير الأسبق للملف، ويتم الاستكمال على ما تم البدء فيه، ونتيجة للتعاون مع عدة جهات للنهوض بصناعة السيارات.
 
واوضحت، أن وزارة التجارة تسير فى إجراءات اعتماد استراتيجية السيارات فى وقت قريب.
 
 
 
 

نيفين جامع

وزارة الصناعة

الصناعة والتجارة

أخبار الاقتصاد

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